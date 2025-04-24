Заступник міністра освіти України Михайло Винницький повідомив про плани скоротити кількість бюджетних місць в аспірантуру із 7000 до 5000 (майже 30%). Про це він розповів під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».

«Як і минулого року аспірантура за денною формою буде лише на бюджет. Можна вступати на контакт на заочну чи вечірню форму. На денну форму вступ буде виключно на бюджет. Якщо минулого року у нас було приблизно сім тисяч бюджетних місць в аспірантуру, то цьогоріч ми прогнозуємо приблизно п’ять тисяч місць. Точних цифр ще немає», – розповів заступник міністра освіти і науки України.

За словами посадовця, перевагу матимуть природничі та інженерні спеціальності, а кількість місць скоротять, щоб аспірантуру використовували за призначенням, а не як можливість отримати відстрочку від мобілізації.

«Це пов’язано з тим, що сім тисяч місць минулого року було забагато. Був великий ажіотаж, він пов'язаний швидше з отриманням відстрочки, ніж з бажанням вступити. Про це було багато публікацій. Цього року ажіотаж буде меншим і ми хочемо, щоб усі, хто хоче писати дисертації, робити дослідження, створювати інновації, мали місце в аспірантурі, але, щоб таких місць не було забагато, щоб аспірантуру використовували за призначенням», – пояснив Михайло Винницький.

Раніше, Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення вступних іспитів до аспірантури у 2025 році. Основна сесія проходитиме у липні, а додаткова – у серпні.