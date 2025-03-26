Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення вступних іспитів до аспірантури у 2025 році. Основна сесія проходитиме у липні, а додаткова – у серпні.

Вступники мають скласти два іспити: єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ). Видання Education.ua оприлюднило ключові дати вступних іспитів та терміни реєстрації.

Реєстрація на ЄВІ та ЄВВ у 2025 році відбуватиметься через приймальні комісії закладів вищої освіти та проходитиме 2-23 травня (основний етап) та 16-17 червня (додатковий етап).

Дати проведення ЄВІ, ЄВВ 2025:

7-28 липня 2025 року – основна сесія ЄВІ та ЄВВ для вступу в аспірантуру;

18-28 серпня – додаткова сесія.

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Оголошення результатів ЄВІ та ЄВВ 2025:

до 8 серпня – результати учасників основної сесії;

до 3 вересня – додаткової сесії.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, як проводитимуть конкурсний відбір та про нововведення у цьогорічному вступі на аспірантуру.