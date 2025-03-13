Цього року вступники до аспірантури вперше проходитимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень

Цього року майбутні аспіранти вперше подаватимуть заяви на вступ через електронні кабінети на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Але, як і торік, вступити на денну форму у 2025 році можна лише на бюджет. Цьогоріч вперше відбудеться єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Коли розпочинається вступ до аспірантури та що потрібно для цього, розповіли на сайті Еduсаtіоn.uа.

Коли розпочнеться вступ до аспірантури 2025 року

Кожен заклад вищої освіти встановлює власні терміни проведення вступної кампанії до аспірантури. Але загалом цей процес відбувається в такі терміни:

після 3 вересня – початок подання заяв через електронні кабінети вступників;

до 30 вересня – зарахування на бюджет;

до 20 жовтня – зарахування за іншими джерелами фінансування.

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Що потрібно для вступу в аспірантуру

1. Отримати допуск. Для цього необхідно скласти два іспити, які проводить Український центр оцінювання якості освіти в комп’ютерному форматі:

успішно скласти єдине вступне випробування з методології наукових досліджень у 2025 році (ЄВВ) не менше ніж на 100 рейтингових балів;

скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) або подати результати за 2023-2024 роки. Для вступу потрібно мати по 150 балів за кожен компонент ЄВІ – іноземну мову і тест загальної навчальної компетентності.

2. Скласти вступні іспити в закладі. На цьому етапі потрібно пройти оцінку знань зі спеціальності, а також при потребі презентувати власні дослідницькі чи творчі пропозиції і досягнення. Якщо вступ за дипломом з іншої галузі знань, можуть бути додаткові вступні випробування. Кожен університет чи наукова установа має свої правила, тому варто заздалегідь дізнатися, які випробування потрібно проходити.

Як проводитимуть конкурсний відбір в аспірантуру

Конкурсний відбір для вступу до аспірантури відбувається за результатами ЄВІ, ЄВВ, вступного іспиту зі спеціальності та інших вступних випробувань, які заклад передбачив у своїх правилах прийому. Також приймальна комісія розглядатиме мотиваційні листи вступників.

Як підготуватися до вступу в аспірантуру

Щоб підготуватися до ЄВІ, подивіться огляд завдань, які складали вступники торік. Це допоможе спланувати підготовку до іспитів. Також обов’язково ознайомтеся з програмою, за якою складають тести з іноземної мови та програмою завдань ТЗНК. При підготовці можна скористатися демонстраційними тестами ЄВІ минулих років.

Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень проводитиметься цьогоріч вперше, тому програму, за якою укладатимуть завдання, поки затверджують. За цей час можна підібрати для себе платні курси від університетів чи організацій, які проводять підготовку до ЄВВ з методології наукових досліджень. Це зокрема Європейський університет і Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти. Підготовку до іспиту з іноземної пропонує Optima Academy.