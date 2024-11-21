На іспиті з філософії науки необхідно буде отримати 100 рейтингових балів

Вступники в аспірантуру матимуть ще один додатковий іспит. Крім єдиного вступного іспиту, вони будуть проходити єдине фахове вступне випробування з філософії науки. Про це 20 листопада повідомила «Освіта.ua».

Цей єдиний загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит, що зазвичай проводили у закладах вищої освіти. Відповідні зміни прописані у проєкті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який оприлюднило МОН для громадського обговорення.

Порядок прийому до закладів вищої освіти встановлює мінімальні тестові бали для ЄВІ, що має отримати вступник, (150 балів за кожен компонент тесту – ТЗНК та іноземна мова) і ЄФВВ з філософії науки (100 балів).

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«Після отримання двох позитивних результатів тестування майбутній аспірант має скласти вступний іспит в університеті – з іноземної мови, спеціальності або пройти інші форми вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому в закладі вищої освіти», – зазначено у Порядку прийому до ЗВО.

Якщо вступники до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії чи мистецтва вступають з іншої спеціальності, для них можуть встановити додаткові вступні випробування.