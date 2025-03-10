Підготовку до ЄВІ з іноземної мови пропонує Optima Academy

В Україні вже затвердили порядок прийому на навчання за ступенем бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора мистецтва у 2025 році. Тож цьогорічні вступники вже знають умови вступу та дати складання іспитів.

Конкурсний відбір до магістратури та аспірантури проводять за результатами ЄВІ та ЄФВВ. Про всі важливі нюанси, зокрема дати іспитів та реєстрації на них, які повинні знати абітурієнти у 2025 році, детально розповідає 24 Канал.

Що таке ЄВІ та яка його структура?

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – іспитове випробування для вступників до магістратури та аспірантури в Україні. Воно є обовʼязковим для вступу на будь-яку спеціальність незалежно від форми навчання – очна чи заочна, бюджетна чи контрактна. Для вступу на окремі спеціальності, окрім результатів ЄВІ, потрібні також пройти ще одне вступне випробування – ЄФВВ, яке передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ складається з двох частин:

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – 33 завдання;

тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) – 30 завдань.

Прохідний бал 2025 року для аспірантів за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150. Абітурієнти також зможуть вступати за результатами ЄВІ двох попередніх років.

Коли починається реєстрація та іспити ЄВІ?

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 2 до 23 травня. Реєстрацію охочих взяти участь у ЄВІ та/або ЄФВВ проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році:

21 червня – 12 липня – основний період;

29 липня – 18 серпня – додатковий період.

Результати іспитів у магістратуру 2025 оголосять:

до 18 липня – результати основної сесії;

до 22 серпня – результати додаткової сесії.

Як ефективно підготуватися до складання ЄВІ

Приклад торішньої вступної кампанії демонструє, що до вступних іспитів в магістратуру та аспірантуру варто готуватися ретельно. У 2024 році Міністерство освіти і науки внесло зміни для абітурієнтів аспірантури напередодні вступної кампанії. Допуском до вступних іспитів визначили рівень результатів тесту загальної навчальної компетентності 60 балів – на 10 балів більше, ніж було раніше. Таке рішення пояснили бажання «відсіяти» тих вступників, які хотіли вступити в аспірантуру не для навчання, а для отримання відстрочки від мобілізації.

Тому легковажити підготовкою вступникам не варто. Ретельна підготовка є гарантією успішного складання ЄВІ. Щонайменше варто опрацювати типові тестові завдання та підтягнути знання з іноземної мови. Якщо ж ви не дуже впевнені у власних силах, краще звернутися за допомогою до професіоналів – Optima Academy.

Чому варто обрати підготовку до ЄВІ з Optima Academy?

Optima Academy пропонує спеціалізовані курси підготовки до ЄВІ з іноземних мов. Курс розрахований на 4 місяці та 34 заняття по 90 хвилин. Вони відбуваються онлайн, що забезпечує гнучкість та комфорт для слухачів.

Програма ЄВІ з англійської мови охоплює такі ключові компоненти:

критичне читання – вміння аналізувати текст, виокремлювати основні та другорядні ідеї, розпізнавати різні думки;

використання мови – робота з граматичними структурами та лексикою;

аналітичне письмо й логічне мислення – застосування мовленнєвих навичок для логічних міркувань;

комунікація та медіація – здатність сприймати інформацію та передавати зміст у різних контекстах.

Загалом курс має такі переваги:

побудований на основі актуальних програм ЄВІ та тестів попередніх років;

пропонує інтенсивне відпрацювання форматів завдань і стратегій успішного проходження іспиту;

містить роботу з лексикою та граматикою, рекомендованими для ЄВІ;

його проводять досвідчені педагоги з глибоким знанням структури й вимог іспиту.

Команда фахівців Optima Academy буде поруч на кожному етапі. Ви отримаєте якісну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів, що допоможе досягти високих результатів на ЄВІ та впевнено вступити до обраного закладу вищої освіти.