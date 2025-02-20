Пробний тест допоможе вступнику подолати хвилювання та підготуватись до справжнього НМТ

Навесні абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест, а зараз до нього посилено готуються. Потрібно повторювати не лише знання з чотирьох предметів, тести з яких доведеться складати, але й підготуватися психологічно, щоб жодні хвилювання і розгубленість не вплинули на результат.

Щоб школярі почувалися впевненіше на НМТ, випробували свої нерви і сили, їм корисно пройти пробне тестування. Як і де його пройти безоплатно, розповідає 24 Канал.

Як готуватися до проходження НМТ

Іноді правильна відповідь залежить не від знання питання, а від того, чи уважно абітурієнт прочитав питання тесту. Тому варто потренуватися, щоб зрозуміти, які завдання будуть на мультитесті та як розпланувати свій час.

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти радять абітурієнтам завчасно ознайомитися з демоверсіями тестів або з тестами попередніх років. Вони доступні онлайн зі всіх предметів.

Щоб стежити за часом, на онлайновій платформі є цифровий годинник, який показує, скільки часу залишилося в кожному блоці тестування. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначила, що окремі учасники не отримали максимальних результатів через те, що занадто довго працювали з одними завданнями, тож їм не вистачило часу уважно виконати інші.

Пробне тестування НМТ – це можливість перевірити свої знання перед основною сесією мультипредметного тесту. Онлайн-формат дозволяє виконувати завдання у зручний час і з будь-якої локації, де є доступ до інтернету. Завдання максимально наближені до реальних тестів, це допомагає учням підготуватися до структури і формату НМТ.

Пробне тестування максимально точно відтворює справжні умови іспиту, включно з форматом і завданнями. Його проходження дасть можливість випробувати себе без болісних втрат і розчарувань. Принаймні, абітурієнт матиме ще одну спробу.

Чому корисно пройти пробний НМТ?

Пробне тестування стане підготовкою до справжнього НМТ. Воно має такі переваги:

знайомство з форматом тесту . Учні дізнаються, який вигляд мають реальні завдання, і навчаться працювати в тестовій системі;

оцінка рівня знань . Тестування дає змогу зрозуміти, які теми вже засвоєні, а над якими потрібно ще попрацювати;

підвищення впевненості . Учні знижують рівень стресу перед основним тестом, оскільки знають, чого очікувати;

тренування тайм-менеджменту. Пробне тестування допомагає навчитися правильно розподіляти час на виконання завдань.

Де пройти безплатне онлайн-тестування НМТ

Якщо ви хочете навчатися в найкращих – варто звернутися за допомогою до Optima Academy. Тут пропонують безплатне онлайн-тестування НМТ, доступне за посиланням.

Усе максимально зручно й ефективно, адже можна обрати потрібні предмети, пройти тест у реальному форматі й отримати детальний аналіз результатів. Це чудова можливість перевірити свої знання, не витрачаючи зайвий раз час та гроші.