Випускників шкіл варто проконсультувати для правильного вибору професії

Вибір професії – одне з найважливіших рішень у житті кожної людини. Оскільки його ухвалюють у ще підлітковому віці, дітям слід допомогти, щоб вони не помилилися. Тим паче, що у час стрімкого розвитку технологій з’являються нові професії, деякі стають застарілими. Свої вимоги диктує і ринок праці. Тому варто попросити підказки у фахівців для профорієнтації. Вони допоможуть зрозуміти усі «підводні камені» конкретної професії та нададуть кваліфіковану консультацію. Де знайти таких фахівців та що вони можуть порадити, розповідає 24 Канал.

Що врахувати під час вибору професії

Майбутній фах має бути не лише популярним, а й подобатися тому, хто його обрав. Щоб зробити правильний вибір, спочатку варто звернути увагу на таке:

зрозуміти свої цілі та проаналізувати таланти та схильності;

виокремити спеціальності, які можуть стати вашою професією у майбутньому;

перевірити професії на затребуваність на ринку праці та перспективи;

оцінити рівень заробітної плати конкретного фаху;

зрозуміти не лише плюси, а й мінуси обраної професії;

проаналізувати відтік кадрів з професії та причини цього;

оцінити перспективу визначеного фаху на міжнародному ринку;

зрозуміти, у якому форматі – дистанційному чи очному – ви хотіли б працювати у майбутньому.

Підлітки не завжди можуть самостійно оцінити всі критерії та сподіваються на допомогу дорослих, а батьки іноді нав’язують свої професії або власні нереалізовані дитячі мрії. Щоб об’єктивно розглянути усі «за» і «проти» обраної професії, варто звернутися до неупереджених фахівців.

Чому важлива профорієнтація

Для школярів суттєвою підтримкою буде профорієнтаційна допомога. До прикладу, підготовку до майбутньої професії можна отримати на курсах профорієнтації. Адже таке навчання знижує ймовірність помилок, які можуть стати причиною незадоволеності та зміни кар’єрного шляху. Підлітки зможуть створити власний план навчання та розвитку навичок, які будуть корисні у вибраній галузі.

Цікавим та цінним досвідом буде також інтеграція у світ сучасних професій. Вона дасть змогу ще до вступу ознайомитися з актуальними трендами ринку праці та зрозуміти, які навички й професії будуть затребуваними у майбутньому.

Профорієнтація також об’єднає учнів, батьків та експертів задля спільної роботи над визначенням оптимального напряму розвитку підлітка. Тому важливо не відкладати знайомство із потенційною професією та можливостями, які вона дає.

Де знайти професійних наставників

Учні старших класів вже потрохи починають задумуватися над вибором професії, тому це найкращий час для дослідження різних сфер діяльності та вибору професійного шляху, який відповідатиме інтересам і здібностям. Тоді й варто зробити перший впевнений крок до своєї мрії.

Записавшись на онлайн-майстерклас від Optima Academy, можна дізнатися більше про можливості профорієнтації для підлітків та отримати цінні поради від провідної експертки. Час зробити свій перший крок до успішного майбутнього.