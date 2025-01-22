Дистанційна профосвіта дає можливість оптимально розпланувати час

Значний відсоток школярів після закінчення 9 класу можуть попрощатися зі школою і розпочати освіту в коледжі чи училищі. Професійна освіта має чимало переваг, зокрема, дає змогу швидше опанувати фах та знайти роботу.

Поки однолітки навчатимуться у старших класах школи, студент коледжу цю програму опановуватимете паралельно з професійними навичками. Найважливіше на цьому етапі – обрати коледж з якісною програмою навчання. Де знайти такий освітній заклад та опанувати перспективну професію після 9 класу, розповідає 24 Канал.

Чому професійна освіта набуває популярності

Статистика свідчить, що професійна освіта в Україні стає дедалі популярнішою. У 2024 році понад 175 тисяч абітурієнтів вступили у коледжі. З них 164 тисячі – випускники 9 класів. Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв до коледжів були «Медсестринство», «Підприємництво та торгівля» і «Право».

Зростає також попит на робітничі професії. МОН намагається трансформувати професійну освіту для зміцнення економіки та відбудови країни. А випускники мають можливість одразу розпочати кар’єру, заснувати власний бізнес та долучитися до відновлення країни.

На Work.uа є запит на фахівців, більшість з яких (85%) готують профтехи. Серед них – електрики, будівельники, механіки. Загалом до 400 різних професій, що відкривають можливості для швидкого працевлаштування на сучасному ринку праці.

Щоб стати студентом коледжу після 9 класу у 2025 році, треба пройти творчий конкурс або індивідуальну співбесіду та подати мотиваційний лист. Замість співбесіди вступник може подати результати НМТ за 2022 – 2025 роки.

Втім, поки окремі коледжі в Україні лише перебувають на початку трансформації, майбутні студенти вже прагнуть навчатися у сприятливих умовах та найкращих закладах освіти.

Який формат навчання обрати

Головним мірилом вибору коледжу є не лише якість освіти та навчальних програм, а й безпека під час лекцій. Зважаючи на те, що не всі навчальні заклади мають укриття, краще надати перевагу дистанційному формату навчання.

Дистанційна освіта дає можливість навчатися із будь-якої точки світу та робити це у зручний для себе час. Це також дуже зручно, якщо студент поєднує навчання з роботою. Ці та ще багато переваг пропонує, зокрема, дистанційний коледж OPTIMA. Якщо ж у студента виникають питання, він може завжди звернутися за роз’ясненням до викладачів.

Чому варто здобувати освіту у дистанційному коледжі OPTIMA

Загалом дистанційний коледж OPTIMA пропонує інноваційне навчання, сучасні спеціальності та демодоступ, щоб кожен мав змогу перевірити платформу.

Студенти отримають актуальні знання, конкурентні компетенції та сучасні навички, які сприятимуть якнайшвидшому працевлаштуванню молодих спеціалістів.

Серед переваг дистанційного коледжу OPTIMA:

сучасна освітня платформа доступна 24/7;

професійні висококваліфіковані викладачі, які забезпечують супровід та підтримку студентів;

багаторічний досвід дистанційного навчання та розробки освітнього контенту, зокрема й для закладів вищої освіти;

спеціальності та кваліфікації, актуальні в Україні, Європі та світі;

прогресивні освітні методики, кросдисциплінарні підходи, надпрофесійні вміння і навички;

поєднання теорії та практики.

Переконатися у якості дистанційної освіти та створити найкращі умови для успішного старту своєї дитини можна вже сьогодні. Для цього варто скористатися 7-денним демодоступом за посиланням та оцінити усі переваги навчання у дистанційному коледжі OPTIMA.