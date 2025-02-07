До навчання за кордоном треба підготуватися заздалегідь

Українські учні, які мають амбіції і хочуть здобувати якісні знання, мріють стати студентами світових університетів. Це дає можливість вільно володіти іноземною та будувати кар’єру за кордоном. Але шлях до реалізації професійних мрій треба прокладати ще зі шкільних років. Де шукати найкращі можливості для розвитку та на яку міжнародну програму варто звернути увагу, розповідає 24 Канал.

Можливості міжнародної програми Cambridge IGCSE

Серед розмаїття пропозицій важливо відразу шукати професіоналів своєї справи. Крім того, слід враховувати всі переваги, які вони пропонують. І найкращим ключем до міжнародної освіти на сьогодні є Cambridge IGCSE.

International General Certificate of Secondary Education – це престижна міжнародна програма, яка популярна серед учнів шкіл у всьому світі. Ця програма відчиняє двері для українських школярів, адже дає багато перспектив, які не можуть запропонувати інші.

Серед основних переваг програми такі:

міжнародне визнання : IGCSE – це глобально визнана кваліфікація, що відчиняє двері до вишів і робочих місць у всьому світі;

гнучкість : учні обирають предмети, що відповідають їхнім інтересам і здібностям, глибше вивчаючи вибрані дисципліни. Тут пропонують широкий вибір предметів для персоналізованого навчання;

різноманітність форм оцінювання : програма містить практичні роботи, усні інтерв’ю, проєкти, які відображають всебічні знання й навички студентів. Зокрема, розвиток англійської мови, практичних навичок і мовної компетенції;

підготовка до вищої освіти: програма розвиває критичне мислення, дослідницькі навички й самостійність, що є ключовими для успіху у вищій освіті. Учнів готуватимуть до вступу в топові університети світу.

Де здобути освіту за цією програмою

Здобути освіту за програмою Cambridge IGCSE можна у дистанційній школі «Оптіма». Вона повністю доступна дистанційно, з гнучким графіком і професійним супроводом.

«Оптіма» надає максимально комфортний простір для навчання. Зокрема, мовиться про:

доступ до інтерактивної платформи;

сучасні матеріали;

супровід на всіх етапах навчання;

підготовку до міжнародних іспитів.

Випускники «Оптіми» часто вступають до престижних університетів за кордоном і здобувають міжнародну освіту. Це є серйозним кроком для саморозвитку та успіхів у майбутньому.

Якщо шукаєте якісну дистанційну освіту з можливістю вступу до провідних університетів, «Оптіма» стане чудовим вибором. Приєднуйтеся та відкривайте для себе нові можливості.