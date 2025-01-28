Діти із вразливих категорій можуть отримати стипендію на дистанційну освіту

Українські учні мають непрості випробування на шляху до якісної освіти. Не всі школярі мають до неї рівний доступ. Водночас діти, які опинилися у непростих життєвих обставинах, попри все, заслуговують на підтримку та можуть отримати стипендію на безкоштовну якісну освіту. У цьому їм допомагають благодійні програми. Де шукати таку можливість та як отримати стипендію, розповідає 24 Канал.

Як подати заявку на стипендію

Чудовою можливістю для учнів є стипендіальна програма на 2024-2025 навчальний рік від дистанційної школи «Оптіма» та благодійного фонду «За майбутнє дітей». Її можуть отримати діти найвразливіших категорій та талановиті спортсмени у другому семестрі 2025 року. Програма доступна для дітей, які постраждали від війни, юних спортсменів, учнів із багатодітних родин та інших категорій. Стипендії забезпечують доступ до інноваційних уроків та матеріалів для учнів 1-11 класів.

Чому цей шанс унікальний

Благодійний фонд «За майбутнє дітей» допомагає дітям у сфері освіти, зокрема дистанційного шкільного навчання, позашкільного навчання та інших освітніх послуг. Учням забезпечують рівний доступ до якісної інноваційної освіти незалежно від того, де вони перебувають.

Стипендії для учнів 1-11 класів допоможуть дистанційно навчатися за найкращими уроками й авторськими освітніми матеріалами дистанційної школи «Оптіма». Ця програма створена, щоб допомогти дітям таких категорій:

діти, які під час війни (2014-2024) втратили батьків (батьки загинули, зникли безвісти чи перебувають у полоні);

діти, що мають посттравматичні наслідки та проблеми зі здоров’ям;

діти військовослужбовців, які мають статус «учасник бойових дій»;

діти, які проживають на звільнених / окупованих територіях і на територіях, близьких до активних бойових дій;

діти, переміщені / евакуйовані (ВПО) внаслідок війни;

юні спортсмени, призери всеукраїнських і міжнародних чемпіонатів;

діти з багатодітних сімей (четверо та більше дітей).

Стипендії покривають річну вартість навчання в школі «Оптіма» або компенсують частину оплати (від 30 до 100%). Для дітей першої та другої категорій стипендія становить 100% річної вартості навчання незалежно від вибраного пакета.

Як долучитися до ініціативи

Податися на стипендію можуть діти, які проживають в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, а також діти, що були переміщені та мешкають за кордоном. Заяви обробляють співробітники фонду та школи. Батьки або законні представники повинні надати документальне підтвердження статусу дитини. Подати заявку на навчання можна за посиланням. Із 2024 року програми поширюють і на позашкільне навчання.

Фонд розпочинає збір коштів для реалізації стипендіальної програми на 2024-2025 навчальний рік, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей.

«Лише з 2022 року наша програма допомогла понад 1300 дітей, і ми не зупиняємося на досягнутому. Запрошуємо вас приєднатися до нашої ініціативи та підтримати українських дітей, що постраждали під час війни. Вони заслуговують на якісну освіту та світле майбутнє!», – наголошують у фонді.