18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Він має унормувати облік військовозобов’язаних, відпустки для мобілізованих, а також правила бронювання та відстрочки.

ZAXID.NET розповідає про основні новації закону про мобілізацію.

Що зміниться з 18 травня

Військово-обліковий документ

Тепер усі чоловіки віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати при собі військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне посвідчення чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Це стосується й тих, кого раніше визнали непридатними із виключенням з військового обліку. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та СП, поліцейським, прикордонникам (у прикордонній смузі або на пунктах пропуску).

Якщо під час перевірки у військовозобов’язаного відсутній обліковий документ, його мають доправити до ТЦК та СП для уточнення облікових даних або постановки на військовий облік.

Оновлення облікових даних

Упродовж 60 календарних днів – до 16 липня, всі чоловіки призовного віку, а також жінки медичних спеціальностей (які мають стояти на обліку ще з 1 жовтня 2023 року) повинні оновити свої військово-облікові дані. Винятки стосуються лише тих, хто визнаний непридатним і виключений із обліку, а також тих, хто вже оновив дані і має відповідний військово-обліковий документ.

Під час оновлення даних необхідно надати:

особисті дані – ПІБ;

номер мобільного телефону;

електронну пошту;

адресу проживання;

дані про володіння іноземними мовами;

дані про перетин кордону;

наявність водійських прав або права на керування повітряними чи водними суднами.

Разом з оновленням даних військовозобов’язані чоловіки можуть отримати направлення на ВЛК, якщо вони раніше не проходили комісію, якщо вони мають статус «обмежено придатного» або якщо мали відстрочку з повторним переоглядом.

Електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет має запрацювати з 18 травня. Створити свій кабінет можна буде через мобільний застосунок, доступний для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market. Користування електронним кабінетом не є обов’язковим, а добровільним.

Створивши кабінет, військовозобов’язаний отримує доступ до своїх даних у системі «Оберіг» і може оновити їх в період з 18 травня до 16 липня без візиту до ТЦК. До кабінету достатньо внести:

номер телефона;

електронну пошту;

фактичну адресу проживання.

Надалі, за потреби, представники ТЦК самі зв’яжуться з власником електронної картки. Повістки і виклики до ТЦК та СП в електронний кабінет не надсилатимуть.

Облік за кордоном

Обов’язок оновити свої військово-облікові дані стосується також і чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Без цього вони не зможуть скористатися консульськими послугами або отримають такі послуги одночасно з оновленням інформації.

Закон дозволяє оновити дані, не повертаючись до України – через електронний кабінет військовозобов’язаного, телефоном або поштою. Однак процедура оновлення даних за кордоном у консульських установах ще не затверджена Кабміном.

Нові штрафи за ухилення

У період з 18 травня до 16 липня мають набути чинності нові розміри штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку: від 17 000 до 25 000 гривень. Новий порядок передбачає, що ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу, тобто заочно – без присутності порушника.

Система штрафів за порушення мобілізації:

За порушення правил військового обліку пропонується передбачена відповідальність, відповідно до ст. 210 КУпАП:

3400 до 5100 грн у мирний час;

від 17000 до 22500 грн за повторне порушення або порушення під час дії особливого періоду (як-от воєнний або військовий стан).

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію, згідно зі статтею 210-1 КУпАП, у мирний час штрафуватимуть:

від 5100 до 8500 грн для фізичних осіб;

від 17000 грн до 34000 грн – для посадовців та юридичних осіб;

Штрафи під час дії особливого періоду:

від 17000 грн до 22500 грн – для фізичних осіб;

від 34000 грн до 59500 грн – для посадовців та юридичних осіб.

Відповідальність за порушення поширюється і на тих, хто переховується від оновлення даних і повісток в Україні, і на тих, хто не оновив дані за кордоном. Але за однієї умови: у ТЦК має бути документ, що підтверджує отримання виклику. З 18 травня така процедура також може відбуватися заочно.

Нові повноваження ТЦК

Новий закон надасть керівникам ТЦК та СП повноваженнями звертатися в суд, аби тимчасово обмежити порушника в праві керувати транспортом. Обмеження буде діяти, доки не буде виконана вимога – з’явитися до ТЦК.

Однак є два випадки, коли таке покарання застосувати не зможуть:

обмеження позбавляє військовозобов’язаного основного джерела засобів для існування: наприклад, чоловік працює таксистом і платить податки;

коли на утриманні військовозобов’язаного перебувають люди з інвалідністю I чи II групи або дитина з інвалідністю.

Хто втратить відстрочку

Із 18 травня починають діяти певні зміни в правилах відстрочки від мобілізації. Право на неї втратять:

студенти , які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу (наприклад, дипломований бакалавр знову навчається на бакалавра);

, які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу (наприклад, дипломований бакалавр знову навчається на бакалавра); педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;

коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки; батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;

трьох і більше дітей, які мають більше як за три місяці; чоловіки , які самостійно виховують дитину віком до 18 років , а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;

, , а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі; чоловіки , які мають тестя чи тещу з І чи ІІ групою інвалідності , однак у них є син чи донька, які не є військовозобов’язаними;

, які мають тестя чи тещу з , однак у них є син чи донька, які не є військовозобов’язаними; чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

При цьому, закон передбачає, що відстрочку можуть надати, коли дружина з ІІІ групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії.

Відстрочка також знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Вони підлягатимуть правилам бронювання.

Зміни у бронюванні

Новий закон дозволяє забронювати працівників, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань. Втім, забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку.

Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних можна перевищити у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.

Також відомо, що за новим законом зберігається бронювання для працівників органів державної влади та інших державних установ. Це стосується працівників:

Нацполіції;

НАБУ;

ДБР;

прокуратури;

БЕБ;

ДСНС;

Державної кримінально-виконавчої служби;

суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.

Відпустки

Як і раніше, щорічна відпустка для військового триватиме 30 днів, однак скористатися нею можна частинами впродовж року. Відпустка за сімейними обставинами, як-от одруження чи народження дитини, має тривати не більше 10 днів. Також додаткову відпустку можуть отримати військовослужбовці, в яких народилася дитина, а жінки – у зв’язку з вагітністю та пологами.

Військовим, які повернулися з полону, тепер за бажанням можуть надати додаткову відпустку із збереженням зарплати на 90 днів. Однак її не зможуть отримати ті, хто після полону вирішив звільнися з ЗСУ.

Також додаткова відпустка передбачена тим, хто знищив ворожу техніку. Вона може тривати не більше 15 календарних днів. Порядок її отримання ще не затверджений Кабміном.

Компенсації

Як і раніше, родичі загиблого під час виконання бойових завдань військовослужбовця отримають від держави 15 млн грн.

Тим, хто підписав контракт із ЗСУ, надаватимуть одноразовий сертифікат на 150 тис. грн на придбання автомобіля. Також контрактники можуть отримати одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додаткові компенсації, залежно від кількості років вислуги.

Крім цього, військовим не будуть нараховувати штрафи і пеню за борги перед банками, а також відсотки за користування кредитом, окрім кредитів на нерухомість чи автомобіль.