Із нового законопроекту про мобілізацію прибрали положення, що передбачало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Як повідомляє «Українська правда», це ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Загалом новий проект закону про мобілізацію готується до другого читання й найближчими днями його винесуть на голосування парламенту.

ZAXID.NET пояснює, що передбачала ця правка та які можливості демобілізації натомість пропонує закон.

Що передбачала правка про 36 місяців

Після ухвалення нового закону про мобілізацію в першому читанні в лютому 2024 року нардепи подали проект закону на розгляд у профільні комітети. Під час розгляду на оборонному комітеті нардепи погодили демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців безперервної служби. Водночас члени комітету прибрали формулювання щодо демобілізації за рішенням ставки, однак підтримали, що демобілізація буде можлива за указом президента.

Також нардепи пропонували погодити демобілізацію тим, хто 18 місяців безперервно перебуває при виконанні бойових завдань у зоні бойових дій.

Чому її прибрали

9 квітня стало відомо, що головнокомандувач Олександр Сирський звернувся до міністра оборони Рустема Умерова з проханням виключити із законопроекту про мобілізацію положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, що і зробив потім комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони.

«Окремі положення законопроекту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. З урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроекті», – йдеться в листі Олександра Сирського.

Що буде далі

Рустем Умеров перенаправив клопотання головнокомандувача на Кабінет міністрів, де прем'єр Денис Шмигаль доручив уряду розробити законопроект про демобілізацію і внести його до Верховної Ради. Він також написав листа до спікера Руслана Стефанчука з закликом виключити пункт про демобілізацію з законопроекту про мобілізацію та розробити окремий. При цьому інформації про нові умови та терміни демобілізації, а також терміни розробки відповідного законопроекту поки що не повідомляють.

Закон про мобілізацію: що відомо

У першому читанні закон про мобілізацію в Україні проголосували 7 лютого. Він має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних. Серед іншого закон передбачатиме унормування термінів служби, право на відпустки та правила відстрочки, покарання за ухилення від мобілізації тощо. До другого читання нардепи внесли в нього понад 4 тисячі правок. Ухвалити його планують найближчими днями.