Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроект, що передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення. Комітет підтримав виключення кримінальної відповідальності за порушення мобілізації, натомість встановив розміри штрафів. Урядовці планують винести на розгляд парламенту цей законопроект найближчим часом.

ZAXID.NET пояснює, що передбачають ці зміни та які штрафи можуть встановити.

Яке покарання існує зараз

Наразі законодавство передбачає кримінальну відповідальність за низкою статей, що стосуються правопорушень у галузі забезпечення призову та мобілізації. Найпоширеніша серед них – ст. 336 ККУ – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Ця стаття передбачає покарання – позбавлення волі від 3 до 5 років.

Як пропонують карати за ухилення від призову

Як повідомляє «Українська правда», комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроект №10379 за основу і в цілому, втім із правками. Вони передбачають скасування всіх змін до Кримінального кодексу, за якими за ухилення від мобілізації була передбачена кримінальна відповідальність.

Натомість комітет пропоную запровадити ухилянтам систему штрафів.

Як штрафуватимуть ухилянтів

За порушення правил військового обліку пропонується запровадити відповідальність, відповідно до ст. 210 КУпАП. У мирний час штраф становитиме від 3400 до 5100 грн. За повторне порушення або злочин під час особливого періоду, як-от воєнний стан, – від 17000 до 22500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію, згідно зі статтею 210-1 КУпАП, у мирний час штрафуватимуть:

від 5100 до 8500 грн для фізичних осіб;

від 17000 грн до 34000 грн – для посадовців та юридичних осіб;

Штрафи під час дії особливого періоду: