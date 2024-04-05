Закон про зниження граничного віку призовників до 25 років набув чинності 3 квітня

В межах реформування системи військової підготовки громадян України територіальні центри комплектування та соціальної підтримки викликатимуть українців, які досягли 25-річного віку, для оновлення даних та проходження медичного огляду. Про це повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 5 квітня.

Зміни пов’язані із законопроектом №9182, який підписав 2 квітня Володимир Зеленський. Законопроект, який передбачає зниження віку призовників до 25 років, набув чинності 3 квітня – наступного дня після його підписання.

«Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Так, з 3 квітня 2024 року ТЦК та СП мають право викликати громадян, які досягли 25-річного віку, для перевірки облікових даних. Крім того, 25-річні військовозобов'язані мають пройти медичний огляд та оформити відповідні військово-облікові документи.

Зміни також пов’язані із законопроектом №10449 про скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Проект закону, який підтримали депутати Верховної Ради у першому читанні, дозволить призовникам обирати проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Зазначимо, Володимир Зеленський не підписував законопроект про зниження призовного віку до 25 років майже 11 місяців – Верховна Рада проголосувала за проект 30 травня 2023 року.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила законопроект про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. 2 квітня Володимир Зеленський підписав проект закону. Документ передбачає удосконалення реєстрів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зокрема, у частині налагодження взаємодії між реєстрами та використання даних щодо військового обліку.

Крім того, в Україні з’явиться можливість творення і використання цифрового військового-облікового документа — сертифіката. Він допоможе військовослужбовцям отримувати статус УБД та інші послуги онлайн.