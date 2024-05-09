Законопроект підтримали 256 парламентарів

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 9 травня, ухвалила у другому читанні законопроект № 10379 про посилення відповідальності за порушення обліку і мобілізації. Як повідомив у Telegram нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, законопроект підтримали 256 парламентарів.

«Об’єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет внести про пом’якшення – зробили. Багато негативних норм прибрали», – прокоментував Железняк ухвалений закон.

Штрафи передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (під час воєнного стану). Згідно з законопроектом, очікується, що суми штрафів для ухилянтів від мобілізації будуть наступними:

за порушення правил військового обліку: штраф від 3400 до 5100 грн, за повторне порушення або в особливий період – від 17000 до 25500 грн;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5100 до 8500 грн – для громадян, від 17000 до 34000 грн – для посадових та юридичних осіб;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17000 до 25500 грн – для громадян, від 34000 до 59500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Закон має набрати чинності через місяць після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію № 10449. За відповідне рішення проголосували 283 нардепи. Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня.