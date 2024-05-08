Законопроект набуде чинності після його підписання Володимиром Зеленським

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект про можливість мобілізуватися деяким категоріям ув’язнених громадян. Про це у середу, 8 травня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №11079, який передбачає внесення змін до законів України, які регулювали умовно-дострокове звільнення засуджених осіб. У другому читанні проект закону, який дозволяє мобілізуватися за контрактом деяким категоріям ув’язнених, підтримали 279 депутатів.

«Прийняття Закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань; додаткову мотивацію осіб, засуджених за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Закон набуде чинності одразу після його підписання головою парламенту Русланом Стефанчуком та президентом Володимиром Зеленським.

Хто із засуджених може мобілізуватися

Відповідно до тексту законопроекту, мобілізуватися за контрактом зможуть засуджені особи, які не відбувають покарання за тяжкі злочини – вбивство, смертельні ДТП, зґвалтування тощо. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, в ЗСУ сформують окремі підрозділи для засуджених. Зокрема, такі підрозділи можуть виконувати завдання з будівництва оборонних споруд тощо.

Зазначається, що мобілізувати будуть тих засуджених, які добровільно погодилися захищати Україну. ZAXID.NET розповів деталі законопроекту у статті.

Із повним текстом законопроекту про мобілізацію засуджених можна ознайомитися тут.