На початку квітня Верховна Рада схвалила за основу законопроект №11079, що передбачає можливість мобілізації вʼязнів за контрактом. Зокрема законопроект передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях. Аби він набув чинності, парламент має підтримати його в другому читанні, а потім – підписати президент.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, як на практиці буде відбуватися мобілізація засуджених. ZAXID.NET пояснює головні нюанси закону.

Кого з засуджених можуть мобілізувати

Право на звільнення від увʼязнення та службу за контрактом матимуть ті засуджені, які не відбувають покарання за тяжкі злочини, як-от, зґвалтування, вбивство, смертельну ДТП, злочини проти національної безпеки тощо.

Як це буде відбуватися

Співавторка законопроекту нардепка Олена Шуляк пояснила, що для мобілізації засуджений має відповідати певним критеріям:

ув'язнений має подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання;

після цього пройти медогляд у в'язниці і лише після цього його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина розглядає можливість мобілізації;

після рішення ТЦК відбувається перевірка у військово-лікарської комісії, і лише за умови, якщо фізіологічно-психічний стан ув'язненого відповідає вимогам, його заява разом з пакетом документів надходить до суду, який приймає рішення: задовільне, або ні.

якщо рішення суду позитивне, Нацгвардія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи військових частин.

Адміністративний нагляд за такими звільненими буде здійснювати командир військової частини, куди вони потрапляють. Також їх будуть брати на окремий облік у військовій частині.

Що це за окремі підрозділи

Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону заявив, що у Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомляє «Інтерфакс-Україна». За словами міністра, такі мобілізовані могли б виконувати завдання, пов'язані з будівництвом захисних споруд на фронті.

«Я впевнений, що такі підрозділи можуть виконувати роботи з побудови військової інфраструктури, різноманітних інженерних перешкод для нашого противника, захисних споруд. Наші військові багато часу копають. Я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим», – сказав він.

Міністр додав, що мобілізувати будуть засуджених, які зголосяться захищати країну добровільно.