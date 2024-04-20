На час дії воєнного стану в Україні може отримати будь-який військово-зобовʼязаний чоловік віком від 18 до 60 років. При цьому, повістка не завжди означає безпосередній призов.

ZAXID.NET публікує актуальний перелік повісток та їх значення.

Види повісток

повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо;

повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби;

повістка для призову на строкову військову службу. Ця повістка передбачає призов на строкову військову службу. Зараз такі повістки не видають, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію;

мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Коли повістка вважається врученою

Будь-яка з цих видів повісток є чинною лише тоді, коли вона складена правильно на відповідному бланку та завірена керівником територіального центру комплектування. На повістці мають бути правильно вказані особисті дані військовозобов’язаного, дата і рік народження, адреса проживання, вид повістки, дата, час та адреса куди необхідно з’явитися.

Більше про правила вручення повісток читайте у матеріалі ZAXID.NET.