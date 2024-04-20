Підписаний президентом закон №10313 скасовує статус обмежено придатного, тому міноборони розробляє новий наказ, який визначатиме пʼять нових статусів для призовників, повідомляє BBC.

ZAXID.NET пояснює, які статуси пропонує міноборони та що замінить обмежено придатного.

Нові статуси призовників

Департаменті охорони здоровʼя міноборони пропонує запровадити п’ять нових статусів призовників:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні з переоглядом через 6-12 місяців;

тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);

придатні;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

Саме категорія «придатних до служби в певних частинах» і може замінити статус «обмежено придатних». Для затвердження цих статусів, а також переліку захворювань, за наявністю яких їх присвоюватимуть або ні, міноборони ще має розробити окремий наказ.

Що робити обмежено придатним

Із травня 2024 року кожен, хто має статус обмежено придатного, має пройти повторну військово-лікарську комісію, за результатами якої він отримає один із пʼяти нових статусів призовників. На повторну ВЛК закон передбачає до 9 місяців. Сама процедура медкомісії не зміниться.