За місяць в Україні набере чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає обов’язковий військовий облік для усіх військовозобов’язаних чоловіків. Це стосується в тому числі і тих чоловіків, які перебувають за кордоном.

ZAXID.NET розповідає, що мають зробити військовозобов’язані за кордоном та чи отримають вони повістки.

Хто і коли має стати на облік

У законі вказано, що всі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності закону мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і звірити персональні дані із обліковими даними ТЦК.

Окремим пунктом закон визначає, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку через виїзд з України на термін понад три місяці, повинні також стати на військовий облік. Це стосується і загалом усіх військовозобов’язаних, які перебувають за кордоном.

Це необхідно для того, щоби під час перевірки ТЦК або поліцією показати військово-облікові документи.

Що робити українцям за кордоном

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода» розповів, що оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідне для того, щоб працівники ТЦК розуміли, хто перебуває за кордоном, і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

За його словами, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть: такого механізму в законі не існує. Він додав, що також немає процедури примусового повернення чоловіків до України.