На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Проте в певних випадках під мобілізацію підпадають і чоловіки віком від 18 до 25 років. Детальніше про те, з якого віку і кого саме можуть мобілізувати, розповів ICTV юрист та адвокат Ростислав Кравець.

Зміни у законодавстві означають, що відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше. За словами адвоката, українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Проте, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право.

Ростислав Кравець наголошує, що поняття призовник та військовозобовʼязаний часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте призовники – це ті, хто приписаний до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу. Військовозобов’язані – ті, хто перебуває у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Відповідно, якщо чоловік до 25 років не служив армії, ніхто мобілізувати його на військову службу не зможе. А от чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати навіть без досвіду проходження військової служби.