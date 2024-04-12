За два місяці в Україні має запрацювати новий закон про мобілізацію, що передбачає низку змін до процедур призову на службу, відстрочки і звільнення від служби.

ZAXID.NET пояснює, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації взагалі, а хто, навпаки, тепер може отримати повістку, хоч раніше міг претендувати відстрочку.

Обмежено-придатних тепер не буде

Ще на початку квітня президент Володимир Зеленський підписав зміни до законів про забезпечення прав військових та поліцейських на соціальний захист, що передбачають скасування статусу «обмежено придатний». Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Ті ж чоловіки, які поки що мають статус обмежено придатних, мають упродовж року пройти повторну військово-лікарську комісію та отримати новий висновок.

Однак вичерпного переліку хвороб, за якими призовників визнаватимуть непридатними до служби, поки що немає. Лише влітку уряд має прийняти відпаовідні нормативно-правові акти.

Кого не призвуть на службу взагалі:

студенти училищ та ліцеїв, університетів, які навчаються за денною або дуальною формою;

наукові і науково-педагогічні працівники, які мають не менше 0,75% ставки;

інтерни;

люди з інвалідністю;

звільнені з полону;

чоловіки віком до 25 років.

Однак вони можуть призватися за власним бажанням.