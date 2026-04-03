Росіяни атакували маршрутку з дрона

У пʼятницю, 3 квітня, російські окупанти скинули з дрона вибухівку на пасажирську маршрутку в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей, повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

За даними ОВА, атака відбулася близько 08:30 3 квітня. Росіяни атакували маршрутку, яка стояла біля зупинки у Дніпровському районі міста.

На відео, яке поширила Херсонська ОВА, видно пошкоджений маршрутний автобус, який стоїть на дорозі. У ньому серйозно пошкоджене водійське сидіння та вибиті вікна.

Спочатку влада повідомила про пʼятьох постраждалих, проте згодом їхня кількість зросла до сімох. Їх усіх госпіталізували.

«До лікарні доправлено дівчину 19 років, трьох жінок 68, 50 і 43 років та трьох чоловіків 71, 63 та 51 років. В усіх потерпілих — вибухові та закриті черепно-мозкові травми, множинні уламкові поранення рук, ніг, тулубів», – повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

51-річний водій автобуса перебуває у тяжкому стані. Він зазнав поранень черевної порожнини. Усі інші постраждалі – у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 13 березня росіяни атакували рейсовий автобус, який їхав за маршрутом Харків – Великий Бурлук. Внаслідок удару загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.