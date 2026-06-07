Роман Абрамовіч приїжджав до Києва та спілкувався із Зеленським, стверджують співрозмовники видання

Президент України Володимир Зеленський у травні передав російському диктатору Владіміру Путіну пропозицію зустрітися для прямих мирних переговорів підсанкційного російського мільярдера та колишнього власника ФК «Челсі» Романа Абрамовіча. Про це повідомило у неділю, 7 червня, Financial Times із посиланням на чотири власні джерела. Згодом це в інтервʼю Sky News підтвердив сам Володимир Зеленський.

Двоє українських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, розповіли FT, що у травні Володимир Зеленський запросив російського олігарха до Києва. За даними джерел газети, президент намагався через Абрамовіча переконати Путіна провести прямі мирні переговори.

Співрозмовники FT повідомили, що Зеленський попросив Абрамовіча передати Путіну повідомлення щодо готовності до двосторонньої зустрічі. Таким чином український лідер хотів показати російському главі серйозність України щодо проведення переговорів навіть без участі США, які більше зацікавленні врегулюванням війни на Близькому Сході.

За даними джерел газети, повідомлення було схоже на відкритий лист до Путіна, опублікований 4 червня на сайті Офісу президента. Водночас один зі співрозмовників зазначив, що тон переданого через Абрамовіча повідомлення був менш ворожим, аніж у відкритому листі.

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Нагадаємо, 5 червня, під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі Владімір Путін заявив, що 21 травня він зустрівся з неназваним російським бізнесменом, який поінформував його про пропозицію Зеленського. Тоді ж він заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з Володимиром Зеленським.

Видання нагадало, що Роман Абрамовіч і раніше брав участь у переговорах України та Росії. Зокрема, у 2022 році він зокрема допоміг влаштувати перемовини у Стамбулі та укласти угоду про експорт українського зерна Чорним морем. За даними розслідувачів Bellingcat, Романа Абрамовича та ще двох учасників переговорів навіть намагалися отруїти невстановленою хімічною речовиною.

За словами співрозмовників FT, наближених до оточення російського олігарха, Абрамовіч залишається залученим до обміну полоненими та інших двосторонніх переговорів з Україною. Джерела газети зауважують, що «він потрібен, бо це єдиний росіянин, якого вони (українська сторона – ред.) терпітимуть».

Доповнено 21:28. Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Sky News підтвердив, що Абрамовіч приїжджав до Києва та бачився з ним. Зеленський визнав, що передав йому послання Владіміру Путіну.

«Він приїхав до Києва. Він сказав, що я [приніс] послання безпосередньо вам, і я хочу прийняти повідомлення від вас і передати їх Путіну. Але він сказав, що це потрібно тихо, без будь-якого розголосу. Я сказав, що це ваш вибір, а для нас це не має значення», – заявив Зеленський.

Президент сказав, що приїзд Абрамовіча до Києва не був секретом, та додав, що він хотів зрозуміти, «що ми готові зробити», коли справа доходить до мирних переговорів. зеленський наголосив, що у посланні до Путіна він чітко заявив, що не віддасть Росії Донбас.

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До слова, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Абрамовіч виставив на продаж ФК «Челсі», заявивши, що гроші від продажу клубу підуть на допомогу жертвам війни в Україні. Через те, що його активи у Великій Британії перебувають під санкціями, уряд зобов'язав олігарха передати частину коштів з виторгу клубу на допомогу Україні.

Втім, вже у 2023 році Daily Mail писало, що олігарх відмовляється підписувати угоду про виділення Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів з продажу клубу, та навіть планує передати частину коштів до Росії, нібито на допомогу для постраждалих від війни росіян.

Нагадаємо, Абрамовіч з березня 2022 року перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Він намагався подати позов, намагаючись скасувати обмеження, проте у грудні 2023 року його заяву відхилили.