Гроші Абрамовіча планували отримати ще влітку 2022 року

Попри зобов'язання Великої Британії підсанкційний російський олігарх та колишній власник британського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамовіч відмовляється підписувати угоду про виділення Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів з продажу «Челсі». За даними Daily Mail, Абрамовіч хоче також передати частину грошей росіянам, які «також постраждали від війни».

За даними видання, які оприлюднили у суботу, 17 червня, Роман Абрамовіч затягує підписання угоди щодо продажу клубу та передачі коштів з частини прибутку фонду для України. Журналісти стверджують, що олігарх планує передати частину коштів до Росії, нібито на допомогу для постраждалих від війни росіян.

Видання з посиланням на владні джерела у Великій Британії зазначає, що ні британський уряд, ні Єврокомісія не узгодять такі плани Абрамовіча. Поки Росія перебуває під санкціями, такі операції не будуть дозволені.

За даними міністра МЗС Британії Джеймса Клеверлі, представники фонду сподівалися переказати кошти від Абрамовіча ще влітку 2022 року. Водночас немає певності, що 2,3 млрд фунтів буде виплачено до того, як уряд піде на літні канікули у липні.

Нагадаємо, Роман Абрамовіч, який офіційно продав клуб 27 травня 2023 року приблизно за 5 млрд, зобов'язаний не отримувати вигоду за його продаж. Через те, що його активи у Великій Британії перебувають під санкціями, уряд зобов'язав Абрамовіча передати частину коштів з виторгу клубу на допомогу Україні.