Російський інформатор ідейно підтримував кремлівський режим

У результаті спецоперації СБУ затримала в Харкові інформатора російської розвідки, який готував серії ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 3 травня.

Як розповіли у відомстві, під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ.

«Від початку розвідувальної активності фігуранта кожен його крок документували співробітники СБУ. Також спецслужба провела комплексні заходи для убезпечення підрозділів ЗСУ, які обороняють Харківщину», – йдеться у повідомленні.

На завершальному етапі спецоперації фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для російського повітряного удару.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. Про це він неодноразово писав у російських Telegram-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату у месенджері.

Також він «втемну» вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості)», – повідомили в СБУ і додали, що зловмиснику, який перебуває наразі під вартою, загрожує 8 років тюрми.