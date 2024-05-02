Російському поплічнику загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині інформатора російської приватної компанії «Вагнер». За даними слідчих, чоловік вистежував для росіян аеродроми та позиції ЗСУ у Краматорському районі. Про це у четвер, 2 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, російський поплічник – місцевий житель, який є прихильником кремлівського режиму. Окупанти у 2023 році дистанційно залучили чоловіка до співпраці через його знайому росіянку, яка працювала на «вагнерівців».

Для росіян чоловік вистежував позиції українських військових у Краматорському районі, а також мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

«Також “вагнерівці” хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр. У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках», – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання окупантів, чоловік пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано знімав на відео навколишню територію. Отриману інформацію зрадник передавав росіянам через месенджер. При цьом він намагався приховати свою співпрацю з окупантами і видаляв усі повідомлення.

Втім, СБУ вчасно викрила російського інформатора. Під час обшуків у помешканні затриманого слідчі вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Російському інформатору оголосили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування зброї або ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожу до восьми років позбавлення волі.