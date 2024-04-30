Колаборантці загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську, що на Донеччині, агентку російської розвідки. За даними слідчих, 25-річна жінка колаборантка збирала розвіддані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Про це у вівторок, 30 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни дистанційно завербували 25-річну місцеву жительку через її знайомих у окупованому на той час селищі Ямпіль. Навесні 2024 року росіяни дали жінці завдання: вистежувати для них понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують ЗСУ для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

«Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання російських розвідників, жінка обходила місцевість та намагалась розпитати потрібну їй інформацію у своїх знайомих. СБУ викрила агентку на початковому етапі розвідувальної діяльності та вжила заходів, щоб убезпечити позиції українських військ. Російську поплічницю затримали у її помешканні.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільні телефони, які вона використовувала для зв’язку з окупантами. Для конспірації жінка постійно змінювала акаунти. Також під час розслідування СБУ встановила особу її куратора з воєнної розвідки Росії.

Слідчі оголосили затриманій про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою, колаборантці загрожує довічне ув’язнення.