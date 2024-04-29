Затриманим загрожує довічне ув'язнення

На Сумщині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка та жінку, які працювали на російську розвідку. Вони допомагали окупантам готувати удари по підрозділах ЗСУ у прикордонних районах Сумщини. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу. Вони зв’язувались з окупантами через анонімний чат у месенджері. Чоловік та жінка вистежували для росіян місця базування українських військ та передати їх координати росіянам. Для цього російські агенти на власному автомобілі об’їжджали прикордоння Сумщини та фіксували потрібні на їх думку об’єкти.

«За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили подружжя ще на початковому етапі розвідувальної діяльності та провели комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ. Російських агентів СБУ затримала, коли вони проводили розвідку біля потенційної цілі.

Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку та жінці про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану та за попередньою змовою. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.