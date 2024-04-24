Митрополит Арсеній з Донеччини злив дані про розташування ЗСУ росіянам

Служба безпеки України затримала та повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври УПЦ МП Арсенію (Ігорю Яковенку), який допомагав російським окупантам виявити позиції українських військ. Клірик також виправдовував російську агресію в Україні та називав війну «громадянським конфліктом», повідомили у прес-службі СБУ у середу, 24 квітня.

«За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу», – повідомили у прес-службі СБУ.

Момент затримання митрополита Арсенія

За даними слідства, 55-річний митрополит Арсеній таким чином намагався приховано передати росіянам інформацію про дислокацію українських військовослужбовців на лінії фронту. Сам клірик неодноразово висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні та до повномасштабного вторгнення називав російську агресію «громадянським конфліктом».

Правоохоронці повідомили вікарію про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується обрання запобіжного заходу для митрополита.

Зазначимо, митрополит народився на території Карельської АРСР, служив в російській армії та навчався у Московській духовній семінарії. Згодом Арсенія призначили намісником, а потім і вікарієм Свято-Успенської Святогірської лаври. У 2015 році став митрополитом, а у вересні 2023 року – вікарієм Київської митрополії УПЦ МП.