Володимир Зеленський запросив американську делегацію приїхати до Києва

Президент Володимир Зеленський запропонував американській стороні провести переговори у Києві на рівні технічних груп як альтернативу тристоронньому формату. Про це він повідомив у п'ятницю, 3 квітня, під час спілкування з журналістами.

Президент пояснив, що американська делегація могла б приїхати до Києва, а після цього – вирушити до Москви. Таким чином, переговори можуть відбутися не одночасно в тристоронньому форматі, а послідовно.

«Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція», – розповів він.

Зеленський зазначив, що Україна вже отримала позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи. Водночас триває робота над питанням обмінів, які, за його словами, можуть відбутися найближчим часом.

Зеленський також прокоментував питання гарантій безпеки, наголосивши, що їхні умови мають бути чітко сформульовані та зрозумілі для українського суспільства. Україна готує відповіді на ключові питання щодо цих гарантій і планує найближчим часом включити їх до відповідного документа. Зокрема, йдеться про чітке визначення реакції США у разі нової агресії з боку Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорного процесу, повідомляла, що американська сторона посилює тиск на Україну у питанні виведення військ із Донецької області і ця позиція частково збігається з вимогами Росії.

31 березня Володимир Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела свою армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожує ще більшими атаками.