Українські представники продовжують переговори, намагаючись знайти компроміс

Американська сторона посилює тиск на Україну у питанні виведення військ із Донецької області і ця позиція частково збігається з вимогами Росії. У разі відсутності прогресу Вашингтон може припинити участь у перемовинах і переорієнтуватися на інші пріоритети, зокрема ситуацію навколо Ірану. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорного процесу.

За їхніми словами, після останнього раунду консультацій 21–22 березня американська сторона скептично оцінює перспективи домовленостей щодо ключового питання – статусу українських сил на Донбасі. Один із представників команди президента Володимира Зеленського зазначив, що США не бачать реальних точок для компромісу. За його словами, це може підштовхнути Вашингтон до виходу з перемовин і концентрації на внутрішньополітичних процесах або інших зовнішньополітичних викликах.

Водночас, за даними співрозмовників видання, американці нібито готові розглядати надання Україні гарантій безпеки в обмін на виведення військ із Донбасу, однак механізми реалізації такого сценарію залишаються незрозумілими. Зазначається, що нинішній формат переговорів значною мірою спирається на домовленості, досягнуті під час зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Анкориджі. Російська сторона регулярно апелює до цих домовленостей, що ускладнює просування переговорного процесу.

Українська делегація намагається змістити фокус на альтернативні варіанти, зокрема економічні ініціативи, однак розмови щоразу повертаються до вимоги виведення сил. Окремо підкреслюється залежність України від фінансової допомоги партнерів.

Нагадаємо, 22 березня у США завершились дводенні переговори між українською та американською делегаціями щодо завершення війни Росії проти України. Як повідомив того дня Володимир Зеленський, Київ отримав сигнал щодо можливого продовження обмінів військовополоненими.