Володимир Зеленський розповів про переговори США та України

У США завершились дводенні переговори між українською та американською делегаціями щодо завершення війни Росії проти України. За словами Володимира Зеленського, Україна отримала сигнал щодо можливого продовження обмінів військовополоненими. Про це президент України розповів у неділю, 22 березня, під час вечірнього звернення.

Переговори між делегаціями США та України відбувались 21 та 22 березня. Американську сторону представляли радники президента США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер, українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров.

За словами президента, попри те, що увага США зараз більше зосереджена на операції проти Ірану, але американська сторона все ще прагне завершити війну Росії проти України. Володимир Зеленський наголосив, що мир має бути справедливим та довгостроковим. Для цього, на думку президента, тиск на Москву має продовжуватися. Також президент повідомив, що Україна та РФ можуть продовжити гуманітарні місії – обмін полоненими.

«Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Владімір Путін не має наміру завершувати повномасштабне вторгнення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов доповіли президенту, що останніми днями росіяни збільшили кількість штурмів.

«Але це означає і більше російських втрат. За один цей тиждень уже понад 8 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Були в них і механізовані штурми. Наші дрони працюють добре, і позиції нашої армії сильні. Дякую кожному нашому солдату, сержанту та офіцеру, кожній бригаді за результати для України», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що очікує на докладну доповідь української переговорної групи після її повернення зі США, оскільки телефоном неможливо обговорити всі деталі.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший у 2026 році обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді до України вдалося повернути 157 людей, серед яких були військові та цивільні. Про цей обмін Україна та РФ домовились під час тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Протягом 5 та 6 березня Україна у межах обміну повернула ще 500 оборонців.

Загалом від початку повномасштабної війни Україна визволила з російського полону близько 7 тис. українців.