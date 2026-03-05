З російського полону визволили 200 українців

У четвер, 5 березня, відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві. Сьогодні додому повернулися 200 військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область.

«Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні», – наголосив Зеленський.

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що це перший етап обміну, про який українська делегація домовилась під час переговорів у Женеві.

«Ми вдячні президентові США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну. Завжди наголошую, що звільнення українських полонених – пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх», – написав він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що додому повертаються бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед них є оборонці Маріуполя, які перебували в полоні майже 4 роки. У дописі зауважують, що крім солдатів та сержантів вдалося також визволити офіцерів.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 5 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 157 українців.

Також стало відомо, що 4 березня російський диктатор Владімір Путін звільнив з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорське громадянство. Їх віддали міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто. Вони прибули з Москви до Будапешта вранці у четвер, 5 березня.