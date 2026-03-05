Бойові дії на Близькому Сході вплинули на ціни на нафту та нафтопродукти у всьому світі. Проте не лише це є причиною зростання вартості пального в Україні. «24 Канал» запитав у декількох мереж АЗС, чому вони у березні масово підняли ціни на бензин, дизель та газ.

Пресслужба компанії ОККО розповіла, що Україна залежить від імпорту пального, тож на ситуацію впливають зовнішні фактори. Насамперед – світові котирування на нафту та нафтопродукти. Окрім цього, свій вплив мають:

зростаючий курс валют;

логістика постачання:

податкове навантаження.

«Останніми днями ми спостерігаємо суттєве зростання світових цін», – пояснили на ОККО.

За їхніми словами, 2 березня 2026 року котирування дизельного пального зросли на 120 доларів за тонну, 3 березня – додалось 130 доларів. Аналогічна ситуація була і 4 березня, тобто сумарно – понад 330 доларів за три дні. Водночас Україна через війну не може сформувати запасів пального і його купують регулярно, тобто оперативно реагують на зміни ринку.

Як змінилися ціни на ОККО з 27 лютого до 4 березня:

бензин А-95 27 лютого коштував 65,99 грн, 4 березня – 70,99 грн за літр (+5 грн);

А-95 Pulls – 68,99 та 73,99 грн відповідно (+5 грн);

дизель – 65,99 та 70,99 (+5 грн);

газ – 39,99 та 41,99 (+2 грн).

Директор зі стратегічного розвитку мережі «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук також пояснив зростання цін ситуацією на світовому ринку. За його словами, передумови до здорожчання почали формуватись ще 17 лютого 2026 року, коли виникли перші сигнали про напругу між США та Іраном. Олександр Мельничук пояснив, як зростала ціна:

зреагувала нафта – ціна бареля на ринках світу почала поступово зростати;

котирування вплинули на нафтопереробні заводи в Європі, Туреччині та Греції, тож вони підвищили відпускні ціни на нафтопродукти;

далі зреагували трейдери, які закуповують у них паливо;

в кінці зростає ціна роздрібної торгівлі.

Надалі ціни залежатимуть від наведених факторів та курсу валют.

Як змінилися ціни на «БРСМ-Нафта» з 27 лютого до 4 березня:

А-95 – з 58,69 до 63,72 (+5,03 грн),

дизель – з 57,4 до 63,31 (+6,31 грн),

газ – з 36,77 до 37,65 (+88 копійок).

Пресслужба UPG заявила, що вони все пальне купують в Німеччині та США, тож і ціни формують світові котирування нафтопродуктів, валютний курс, операційні витрати й податки.

Зокрема, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання долара змінились закупівельні ціни у постачальників у Європі, що вплинуло на ціну на стеллах. У UPG запевнили, що в Європі та США ціни на АЗС також виросли подекуди навіть вдвічі.

Також в UPG розказали, що дострокові прогнози робити складно, зважаючи на непередбачуваність подій в Ірані та реакції ринків.

«Якщо напруження збережеться або посилиться, це може вплинути на ціни на нафтопродукти у Європі, а відповідно – і на закупівельну вартість для України. Саме тому ми постійно моніторимо ситуацію на міжнародних ринках і ухвалюємо рішення, виходячи з фактичної динаміки закупівельних цін та загальної ситуації», – запевнили у UPG.

Як змінились ціни на UPG з 27 лютого до 4 березня:

А-95 преміум – 64,9 та 70,90 гривні за літр (+6 грн);

А-95 – 61,9 та 67,90 грн за літр (+6 грн);

дизельне паливо – 61,9 та 67,90 (+6 грн);

газ – 38,25 та 40,23 гривні за літр (+1,98 грн).

Що думають експерти про зростання цін на пальне в Україні

Експерт з енергетики Володимир Омельченко сказав, що зовнішні фактори значно впливають на ситуацію на внутрішньому ринку України. Проте, за його словами, в нас домінують великі гравці та немає достатнього рівня конкуренції. Через це маржа (різниця між ціною продажу та собівартістю) становить 5–6 гривень і більше, а різниця цін дискаунтерів і великих мереж – 7–8 гривень.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев переконаний, що на ринку нафтопродуктів в Україні немає «цінового якоря»: великі мережі не мають обмежень щодо встановлення цін на пальне. А операція на Близькому Сході може бути інформприводом, щоб підняти ціни.

До речі, Антимонопольний комітет 4 березня заявив, що почав перевірки АЗС через різке зростання цін на пальне. Комітет пояснив, що буде з тими заправками, на яких виявлять порушення.