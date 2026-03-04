АЗС мають надати роз'яснення щодо зростання цін

Антимонопольний комітет України розпочав моніторинг ситуації на ринку світлих нафтопродуктів після підвищення цін на пальне в мережах АЗС. Про це повідомили у середу, 4 березня.

Як повідомили у відомстві, 4 березня учасникам ринку були направлені офіційні запити з вимогою надати інформацію, необхідну для встановлення причин зростання вартості пального.

Після отримання відповідей АМКУ проведе аналіз наданих даних. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції відомство пообіцяло вжити відповідних заходів.

Водночас у повідомленні наголосили, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою. Оскільки ринок повністю залежить від імпорту, коливання світових котирувань безпосередньо впливають на кінцеву вартість пального для споживачів. Тому підвищення цін наразі має загальноєвропейську тенденцію і спостерігається не лише в Україні.

Нагадаємо, останні три дні в Україні зростають ціни на пальне. Головна причина – підвищення світових цін на нафту, геополітичні ризики та коливання валютного курсу. Як писав ZAXID.NET 3 березня, ціни на пальне в Україні зросли приблизно на 5%.

4 березня Верховна Рада ухвалила закон про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Йдеться про формування стратегічного резерву пального, який у майбутньому має допомогти стабілізувати енергетичний ринок. Наразі триває процес його створення.