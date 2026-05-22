Ілон Маск знову став найбагатшою людиною на планеті

Американський бізнесмен та очільник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск утримує перше місце у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index.

Станом на 22 травня 2026 року його статки оцінили у 722 млрд доларів. Від початку року капітал бізнесмена зріс ще на 103 млрд доларів.

Друге місце у рейтингу посідає співзасновник Google Ларрі Пейдж зі статками у 327 млрд доларів. Третім став ще один співзасновник Google Сергій Брін, чий капітал оцінюється у 304 млрд доларів.

До десятки найбагатших людей планети також увійшли засновник Amazon Джефф Безос (287 млрд доларів), голова Oracle Ларрі Еллісон (244 млрд доларів), керівник Meta Марк Цукерберг (216 млрд доларів), генеральний директор Nvidia Єнсен Хуанг (182 млрд доларів), засновник Dell Майкл Делл (175 млрд доларів), власник LVMH Бернар Арно (161 млрд доларів) та спадкоємець Walmart Джим Волтон (148 млрд доларів).

У Bloomberg Billionaires Index немає представників України, однак до списку потрапили понад два десятки російських мільярдерів. Зокрема, серед них – Олексій Мордашов, Леонід Міхельсон та Володимир Потанін.

Раніше журнал Forbes включив до глобального рейтингу мільярдерів сімох українців. Водночас у рейтингу найбагатших українців за версією NV лідирують Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко.