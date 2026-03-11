Найбагатшим українцем у рейтингу залишається Рінат Ахметов

Forbes оприлюднив новий щорічний рейтинг найбагатших людей світу. До списку, який налічує понад 3 тис. мільярдерів, потрапили семеро українців. Їхній сумарний статок оцінили майже у 18 млрд доларів.

Хто з українців увійшов у світовий рейтинг багатіїв?

Найбагатшим українцем у рейтингу залишається Рінат Ахметов – власник групи ДТЕК та «Метінвест». Його статки оцінюють у 7,8 млрд доларів, що дозволило йому посісти 477-ме місце у світі. Основні джерела його доходів – металургія та енергетика.

Друге місце серед українців посів підприємець Віктор Пінчук. Засновник компанії «Інтерпайп» та власник медіагрупи Starlight Media має статки у 2,8 млрд доларів і займає 1504-ту позицію у глобальному рейтингу.

Третім у списку став співзасновник британського необанку Revolut Влад Яценко. Його капітал оцінюють у 2,2 млрд доларів. При цьому зазначають, що у 2025 році компанію приватні інвестори оцінили у 75 млрд доларів.

До переліку мільярдерів також увійшов п’ятий президент України Петро Порошенко, статки якого становлять 1,5 млрд доларів. Основний бізнес – кондитерська корпорація Roshen.

Ще троє українських бізнесменів мають однаковий статок – по 1,2 млрд доларів. Це власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, бізнесмен Вадим Новинський та власник гірничодобувної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.

Найбагатші люди світу

Глобальний рейтинг очолив засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зі статками 839 млрд доларів. Друге та третє місця посіли співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін. До п’ятірки також увійшли засновник Amazon Джефф Безос та засновник Meta Марк Цукерберг.

«У 2026 році до рейтингу увійшли рекордні 3428 мільярдерів. Їхні сукупні статки досягли історичного максимуму – 20,1 трлн доларів», – зазначає видання.

Найбільше мільярдерів проживає у США – 989. Далі йдуть Китай разом із Гонконгом (610) та Індія (229).