Статки Ілона Маска можуть зрости до 952 млрд доларів

Ілон Маск може наблизитися до статусу першого у світі трильйонера, якщо SpaceX вийде на біржу у 2026 році з можливою оцінкою близько 1,5 трлн доларів, підрахували аналітики Bloomberg Billionaires Index.

У такому разі статки Маска можуть зрости до приблизно 952 млрд доларів. Його частка у SpaceX, а це близько 42%, подорожчає більш ніж удвічі – до понад 625 млрд доларів замість нинішніх 136 млрд доларів.

Видання зазначило, що ці розрахунки проведені на основі даних FCC та умов останніх раундів інвестування. Зараз у їхню модель включена угода грудня 2024 року, коли частину акцій SpaceX продавали, виходячи з оцінки майже 350 млрд доларів із дисконтом за ліквідність.

Якщо IPO SpaceX відбудеться, це буде для Маска другим великим шансом наблизитися до трильйонного капіталу. Першим став рекордний компенсаційний пакет у Tesla, але він залежить від дуже високих показників, як ринкової вартості 8,5 трлн доларів та EBITDA у 400 млрд доларів. Для порівняння: торік Tesla мала менш як 13 млрд доларів EBITDA (прибуток компанії до сплати податків та інших витрат).

Оцінка SpaceX у 1,5 трлн доларів буде майже такою ж, як і рекордне IPO Saudi Aramco у 2019 році (1,7 трлн доларів). Але різниця у масштабах значна: тоді Aramco мала 360 млрд доларів доходів, тоді як SpaceX очікує близько 15 млрд доларів виторгу в цьому році.

Попри це, інтерес інвесторів до SpaceX величезний. Компанія готує нову угоду, яка дозволить співробітникам продати близько 2 млрд доларів акцій за оцінки понад 800 млрд доларів. Це знову зробить SpaceX найдорожчою приватною компанією у світі та може додати Маску ще понад 180 млрд доларів.