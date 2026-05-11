Більшість роботодавців досі бачать труднощі у працевлаштуванні старших людей

В Україні запускають нову програму підтримки працевлаштування для людей віком понад 50 років. У межах ініціативи українці зможуть пройти навчання, стажування та отримати можливість офіційного працевлаштування. Про запуск проєкту «Досвід має значення» у понеділок, 11 травня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, результати дослідження «Ринок праці після 50 років» показали, що більшість роботодавців досі бачать труднощі у працевлаштуванні старших людей. Зокрема, 65% компаній вказали на недостатній рівень цифрових навичок у кандидатів віком 50+, а ще 60% визнали вплив вікових стереотипів під час прийому на роботу.

Програма «Досвід має значення» покликана допомогти людям із досвідом повернутися на ринок праці та отримати нові кар’єрні можливості. Водночас роботодавців планують заохочувати активніше залучати працівників старшого віку.

Ініціатива передбачає кілька етапів. Спочатку учасники проходитимуть навчання, де їм допоможуть оновити резюме, адаптуватися до сучасних вимог ринку праці та здобути практичні навички. Після цього відбуватиметься зустріч із роботодавцем для обговорення можливого формату співпраці.

Також програма включає короткострокове стажування або повноцінне працевлаштування. Під час стажування кандидат зможе ознайомитися з робочими процесами, а компанія – оцінити його професійні навички та відповідність посаді.

На сайті Державної служби зайнятості зазначають, що навчання для учасників буде безоплатним. Розмір оплати стажування визначатиме роботодавець.

Зазначимо, частина працездатного населення мобілізована, інші виїхали за кордон або тимчасово безробітні. У результаті роботодавці стикаються з нестачею кадрів і змушені залучати пенсіонерів. Тому вітчизняний ринок праці продовжує залучати людей старшого віку, які за станом здоров’я ще хочуть працювати.