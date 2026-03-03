В енергетичній галузі тотально не вистачає фахівців: роботодавці готові вчити безплатно
97% роботодавців з енергетичної галузі заявляють про нестачу кадрів. Україні дуже не вистачає енергетиків вже зараз, особливо в умовах війни, коли доводиться відновлювати енергосистему після російських обстрілів. Для охочих працювати у цій сфері створили безкоштовний дистанційний курс «Енергетик», на який можуть зареєструватися усі охочі.
Як повідомили у МОН, курс напрацювали для пропозиції нових можливостей праці, а українській енергетиці – знайти молодих фахівців.
Під час навчання можна:
- отримати базові знання з електротехніки та роботи електромереж;
- набути практичного досвіду на основі кейсів із реальної галузі;
- навчатися у власному темпі;
- пройти стажування в енергетичних компаніях України.
Навчання можна розпочати без попереднього досвіду. Учасники, які успішно пройшли курс, можуть продовжити професійний шлях після стажування.
Безоплатний дистанційний курс «Енергетик» напрацювали завдяки Глобальному договору ООН в Україні, Academy DTEK та дистанційного коледжу «Оптіма» за підтримки МОН України. Зареєструватися можна за посиланням.