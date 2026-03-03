Умови складання тестів будуть аналогічні, як в Україні

Міністерство освіти та науки України погодило місця за кордоном, де українці зможуть цього року скласти НМТ за межами України. Це 52 міста у 31 країні, повідомили у МОН.

У попередні роки найбільше учасників зголошувались проходити тести у Німеччині, Польщі, Чехії, Великій Британії та Іспанії.

«Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти. Умови складання залишаються однаковими для всіх, незалежно від країни перебування», – наголосили у МОН.

Перелік країн і міст ще доповнюватимуть. Наразі підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

На додаткову сесію можна зголоситися в Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії.

Квоти 2026 року, затверджені Українським центром оцінювання якості освіти, допускають до тестування за кордоном 24 тисячі учасників. Щороку за межами країни НМТ складають приблизно 20 тисяч українців. Серед них є охочі вступати до українських закладів вищої освіти.