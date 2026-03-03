Тепер, щоб вивезти дітей з небезпечних територій, не потрібно згоди батьків

Президент України підписав закон щодо обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Він передбачає обов’язкову евакуацію дітей, навіть попри незгоду їхніх батьків. Закон набрав чинності 3 березня. Про це повідомив голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.

Відтепер рішення про примусову евакуацію дітей мають право ухвалювати військові адміністрації, якщо район проживання стає небезпечним через війну. Навіть якщо дорослі з різних причин вирішують залишитися, влада повинна вивезти звідти неповнолітніх.

«Закон усуває одну із правових прогалин, адже на законодавчому рівні досі не було визначено чіткого порядку і повноважень органів місцевої влади для примусової евакуації дітей із зон бойових дій, що ускладнювало їхній захист в умовах воєнного стану. Ухвалений закон має допомогти із вирішенням проблеми, яка виникала ще з 2022 року, коли процес евакуації ускладнювався негативним ставленням батьків чи опікунів до вивезення дітей на підконтрольні Україні території задля їхньої безпеки. Відтепер закон надає місцевим органам влади інструмент діяти», – наголосив народний депутат.

Також оновлене законодавство усуває дилему між правами батьків залишатися на території, де ведуться бойові дії, та правами дитини на безпечне перебування. Сергій Бабак підкреслив, що держава визначила безумовний пріоритет безпеки дитини: «Діти не повинні бути заручниками війни, а мають жити у безпечних умовах та мати вільний доступ до всіх форм освіти».