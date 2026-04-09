Мінімальну пенсію отримують до 2 млн українців

За час повномасштабного вторгнення в Україні суттєво зросла кількість працюючих пенсіонерів. Вітчизняний ринок праці продовжує залучати людей старшого віку, які за станом здоров’я ще хочуть працювати. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Він зазначив, що частина працездатного населення мобілізована, інші виїхали за кордон або тимчасово безробітні. У результаті роботодавці стикаються з нестачею кадрів і змушені залучати пенсіонерів.

За даними нардепа, кількість працюючих пенсіонерів в Україні нині становить близько 2,8 млн осіб – значно більше, ніж до 2022 року.

Михайло Цимбалюк підкреслив, що в державі де-факто відбувається підвищення пенсійного віку через вимоги до страхового стажу та ситуацію на ринку праці. За його словами, формально пенсійний вік не підвищується, однак на практиці українці змушені працювати довше.

«Якщо людина в 60 років не має 33 роки стажу, то вона працює до 63 або 65 років», – сказав Цимбалюк.

Він додав, що така тенденція відповідає міжнародній практиці, де люди часто працюють після 60 років. Водночас в Україні це здебільшого вимушений крок через низькі пенсії. За оцінками, мінімальну пенсію – близько 2600 грн – отримують до 2 млн українців.

Водночас Верховна Рада поки що не розглядає питання офіційного підвищення пенсійного віку, оскільки, це не є «популярне рішення», наголосив народний депутат.

Він прогнозує, що у повоєнний період український ринок праці потребуватиме ще більше працівників, однак вимоги до умов і рівня оплати праці зростуть.

«Багато людей, які демобілізуються, не захочуть повертатися до попередньої професії… Вони захочуть інший рівень оплати, бо більше цінуватимуть свою працю», – вважає Цимбалюк.

Наагадаємо, за даними Forbes Ukraine, на підконтрольній українському уряду території на кінець осені 2025 року проживало близько 30,5 млн людей.