Вакансії, виплати, гранти і перекваліфікація будуть доступні в одній системі

Наприкінці жовтня кабінет міністрів України ухвалив постанову про цифровізацію ринку праці. Ядром реформи стане цифрова система «Обрій», де будуть доступні комплексні послуги для безробітних українців. Проте така ініціатива вже встигла обрости міфами. Розповідаємо, що про цифрову екосистему «Обрій» правда, а що – вигадка.

Для чого система «Обрій»

Мета запуску цифрової екосистеми – більш ефективне працевлаштування українців.

За інформацією міністерства економіки, в «Обрії» можна буде:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант на навчання в розмірі до 15 тис. грн;

отримати підтвердження кваліфікації.

У системі «Обрій» будуть всі дані про трудовий шлях українців, що зараз зберігаються в різних місцях – реєстрах, Державному центрі зайнятості, Пенсійному фонді. Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості.

Наявність усієї інформації в одному місці, вважають розробники, допоможе ефективно аналізувати і прогнозувати тренди на ринку праці. Це, своєю чергою, допоможе фахівцям центрів зайнятості спрямовувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути найбільш затребуваними. Також вони зможуть спиратися на аналіз потреб роботодавців, щоб пропонувати пошуковцям роботи програми з навчання і перекваліфікації.

«Наш фокус – повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього – оптимізація і цифровізація бізнес-процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції», – говорить міністр економіки Олексій Соболев.

Основні зміни для учасників ринку будуть такі:

єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці;

залучення бізнесу й освітніх закладів до підбору та перекваліфікації;

прив’язка програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців;

імплементація у ринок праці сучасних довідників професій і навичок, узгоджених з практиками ЄС;

створення умов для аналітики й моніторингу у реальному часі.

Як це працюватиме

Цифрова система «Обрій» об'єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Людина подаватиме заяву через «Дію» і отримуватиме супровід держави від першого до останнього робочого дня. А після втрати роботи людина отримає в системі допомогу для повернення до роботи і власного заробітку.

Аналіз даних і трендів, а також підбір пропозицій для українців робитиметься із залученням програм штучного інтелекту.

Технічні вимоги до функціонування системи «Обрій» розробили за сприяння проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Виконавчий партнер – Офіс ефективного регулювання BRDO.

Фейки про «Обрій»

Вже за два тижні після повідомлення про систему «Обрій» навколо неї почали з’являтися фейки. Так, окремі гравці ринку та медіа стверджують, що система буквально змушуватиме людину працювати, навіть якщо та не хоче, і пропонуватиме роботу без відома людини та урахування її планів.

Також дехто пише про те, що інформація в системі «Обрій» впливатиме на пенсійні нарахування українців.

В міністерстві економіки спростовують такі твердження.

«”Обрій” – це цифрова система для ринку праці, що поєднує шукачів роботи та роботодавців. Вона не має відношення до пенсійних прав громадян і не передбачає жодного функціоналу, що би впливав на призначення, перерахунок чи виплату пенсій. Пенсійні права громадян захищені законом», – ідеться в повідомленні міністерства економіки.

Тут наголошують, що мета системи – спростити взаємодію між людьми, які шукають роботу, та роботодавцями, які шукають працівників.

Додамо, що рішення уряду про цифровізацію сфери працевлаштування є складовою ширшого плану змін на ринку праці – готується відповідна Стратегія зайнятості, а паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.