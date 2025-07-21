У будівництві, логістиці, галузі оборони стало більше жінок ніж було кілька років тому

В Україні збільшується частка працевлаштованих жінок у галузях, які вважаються чоловічими, зокрема у логістиці, ІТ, в обороні, будівництві тощо. Головною причиною змін є брак кадрів. Попри таку тенденцію, жінки все ще стикаються з викликами під час працевлаштування. Про це йдеться у висновках опитування від платформи OLX.



Зазначається, що збільшення кількості жінок у різних професійних галузях є відчутною. 39% опитаних зазначили, що змін не помітили, однак загалом 37% відповіли, що вони є (21% – кількість жінок значно збільшилась, 16% – трохи збільшилась). Щодо напрямів, у яких жінки почали частіше працювати у 2025 році, респонденти виокремили такі:

Логістика та транспорт, 42%;

Безпека та Сили оборони, 32%;

Керівні посади в бізнесі, 29%;

IT та програмування, 28%;

Будівництво та робітничі спеціальності, 19%.

Попит на кадри та брак працівників – один з основних чинників, через які роботодавці охоче працевлаштовують жінок. Про це зазначили понад 30% опитуваних. Натомість 48% відповіли, що головним фактором є зміна пріоритетів через війну.

Та попри помітне зростання кількості жінок на роботі у різних галузях, більшість з них все ще стикаються з викликами, що заважають їм реалізуватись у професії. Головна проблема – низький рівень оплати, цю відповідь обрали 52% респондентів. На другому місці – відсутність гнучкого графіка (32%) і, як наслідок, складність поєднання роботи та сім’ї (43%). Серед іншого: стереотипи з боку роботодавців щодо працевлаштування жінок (34%) та недостатня впевненість у власних силах (23%).

Попит на компактні, камерні формати зростає. Тому в багатьох містах з'являються проєкти для тих, хто шукає більше приватності. Один із прикладів – клубний будинок Harry від РІЕЛ із невеликою кількістю квартир, тихою локацією та приватним садом. Такі об'єкти мають багато прихильників та високий інвестиційний потенціал – особливо серед молодих професіоналів і людей, що працюють дистанційно.

Проблемою також є відсутність підтримки або мотивації зі сторони роботодавців: її відчувають всього 9% респондентів, 28% відчувають лише «формально», а ще 36% – важко відповісти на це запитання.

«Очевидно, ми й надалі спостерігатимемо збільшення кількості робочих місць для жінок, тому обов’язковими будуть зміни задля покращення доступу для них до нових професій», – йдеться у висновках дослідження.

Зокрема опитувані визначили, що такою зміною може бути запровадження гнучкого графіка (42%). Ще для 25% актуальними є державні та бізнес-програми підтримки або ж освітні програми та курси (14%).

Опитування OLX було проведене у липні 2025 року з-поміж 3 513 респондентів в Україні. 58% – жінки, 42% – чоловіки. Згідно з правилами опитування, на більшість запитань відповідали лише жінки. Вікова категорія, що була опитана, переважно 31-40 років (36%) та 41-50 років (27%). 13% припадає на категорію 21-30 років.