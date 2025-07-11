У червні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Розмір платні для найманих працівників суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвища – на Донеччині, найнижча – на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики платформи онлайн-оголошень OLX.

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Донецькій області – 28 431 грн. У топі також опинились Львівська (27 477 грн), Київська (27 153 грн), Івано-Франківська (26 676 грн), Волинська (26 503 грн) та Закарпатська (25 643 грн) області.

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Водночас найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області – 20 555 грн, а також у Чернігівській (20 828 грн) і Полтавській (20 858 грн) областях.

Щодо інших областей, то ситуація наступна:

Рівненська область – 24 589 грн;

Одеська – 24 517 грн;

Тернопільська – 24 424 грн;

Хмельницька – 23 454 грн;

Херсонська – 23 375 грн;

Сумська – 23 335 грн;

Вінницька – 23 227 грн;

Харківська – 23 100 грн;

Житомирська – 22 937 грн;

Миколаївська – 22 844 грн;

Чернівецька – 22 799 грн;

Черкаська – 22 071 грн;

Дніпропетровська – 22 309 грн;

Кіровоградська – 21 748 грн.



Як стверджують аналітики, динаміка зростання заробітних плат відповідає загальноекономічним очікуванням. Згідно з прогнозом НБУ, у 2025 році номінальні зарплати зростуть на 17,7%, а з урахуванням інфляції – на 3,9%. Водночас згідно з даними Держстату, у 2024 році зарплати зросли на 25,6% порівняно з попереднім роком.

Очікування до кінця поточного року залишаються позитивними – прогнозується зростання на рівні 15-20%.

Найвищі темпи підвищення зарплат прогнозуються в секторах із традиційним браком кадрів: будівництві, ремонтах, виробництві та промисловості. Основні чинники, що змушують роботодавців переглядати рівень оплати праці, – гостра нестача кваліфікованих спеціалістів через мобілізацію, виїзд працездатного населення за кордон та загальна демографічна ситуація. До цього додається тиск інфляції, який змушує коригувати зарплатні очікування працівників, йдеться в повідомленні OLX.