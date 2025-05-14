У Львівській області, порівняно з минулим роком, зросла частка бізнесу в надходженнях до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Підприємницька галузь також суттєво випередила бюджетну за динамікою сплати цього податку. Про йдеться у повідомленні департаменту фінансів Львівської ОДА.

Нагадаємо, ПДФО – це податок з праці, формально його сплачує найманий працівник, що отримує дохід (заробітну платню). Збільшення його нарахувань може відбуватися з кількох причин, наприклад коли роботодавці піднімають виплати своїм працівникам або розширюють штат. Нові робочі місця та збільшена зарплата сприяє зростанню податкових виплат.

Згідно з даними департаменту фінансів, до місцевих бюджетів за чотири місяці поточного року загалом надійшло 7,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, з-поміж них – 5,5 млрд грн (тобто 76%) внесли платники галузі підприємництва. Частка платників бюджетної галузі (державні та комунальні заклади, установи тощо) становить 24% (1,7 млрд грн).

«У порівнянні з відповідним періодом 2024 року частка сфери бізнесу в надходженнях ПДФО зросла майже на три відсоткові пункти», – повідомив очільник департаменту Олег Демків. За його словами, бізнес суттєво випередив бюджетну також за динамікою сплати податку.

«Торік бізнес збільшив обсяги перерахованого до бюджету податку на 31%, а бюджетна сфера – на 13%», – йдеться в повідомленні.

Найбільше податку на доходи фізичних осіб вже кілька років надходить від підприємств переробної промисловості та торгівлі. У січні-лютому платники переробної промисловості Львівської області внесли до бюджету 695 млн грн податку, платники торгівлі – 652 млн грн. Сукупно їхня частка становить 1/3 серед інших платників ПДФО. Ці галузі забезпечили й суттєвий приріст обсягів сплаченого податку: торгівля – на 40%, переробна промисловість – на 33% (порівняно з відповідним періодом минулого року), повідомили в ЛОДА.

Як повідомив Національний банк України, бізнес в країні підвищує зарплати через брак кадрів. Через жорстку конкуренцію за кваліфікованих працівників торік реальні зарплати збільшилися на понад 15% та продовжують зростати.

Нагадаємо, чинна ставка ПДФО – 18%, її сплачує фізична особа, яка отримує дохід (за найманих працівників до бюджету перераховує роботодавець – податковий агент). У підсумку ці відрахування з праці отримують місцевий (2/3 частки) і державний бюджети.

Згідно з даними «Опендатабот», нині найбільшим роботодавцем на Львівщини є ТОВ «ОККО-ДРАЙВ», що має 6,4 тис. найманих працівників. Десять років тому найбільше працівників в області мало державне підприємство «Львіввугілля», проте через фінансові та інші проблеми воно скоротило свою діяльність.