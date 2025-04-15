У готелі Ferenc зафіксували один із найнижчих показників середньої зарплати

Львівська міська рада проаналізувала рівень зарплат у найбільших готелях Львова. За результатами аналізу зʼясувалося, що у 2024 році низка елітних готелів платили працівникам зарплату нижчу мінімальної ставки, тобто менше 8000 грн. Про це під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 15 квітня, повідомила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун.

Загалом ЛМР проаналізувала діяльність 26 найбільших готелів міста. Середня офіційна зарплата становить 24 тис. грн. Найвищі середні зарплати зафіксували в готелях:

Leopolis Hotel – 36 402 грн (у 2023 році – 31 581 грн);

Ibis – 24 833 грн (у 2023 році – 17 919 грн);

Premier Hotel Dnister – 21 960 грн (у 2023 році – 24 219 грн);

Best Western Plus Market Square Lviv – 19 719 грн (у 2023 році – 16 303 грн);

Bankhotel – 19 232 грн (у 2023 році – 8 635 грн).

Водночас є готелі, де працівники офіційно отримують менше мінімалки, яка у 2025 році становить 8000 грн. Йдеться про готелі:

Ferenc Hotel & Restaurant – 6 352 грн (у 2023 році – 6 646 грн);

City Inn Smart Hotel – 6 559 грн (у 2023 році – 5 342 грн);

Grand Hotel Lviv – 8 279 грн (у 2023 році – 7 992 грн);

«Супутник» – 8 279 грн (у 2023 році – 7 992 грн);

Nota Bene – 8 642 грн (у 2023 році – 7 629 грн).

Додамо, що готелі з найнижчими середніми зарплатами належать відомим у Львові бізнесменам. Наприклад, готель Ferenc через ТОВ «Глассворк Технолоджі» належить львівському бізнесмену Віталію Ломаковичу. Директором ТзОВ «Готель Ференц», зареєстрованого менше року тому, є бізнес-партнер Ломаковича Андрій Вільчинський.

Готель City Inn у Винниках належить доньці львівського бізнесмена Григорія Козловського Софії Максимець. Його дружині Юлії Козловській належить елітний Grand Hotel у центрі Львова.

Власницею готелю «Супутник» є Лариса Мелех – колишня депутатка Львівської міської ради, а нині – консулка Угорщини у Львові. Її чоловік Петро Малех є почесним консулом Бразилії у Львові. Готель Nota Bene через ТзОВ «Премʼєр Логістика» належить підприємцю Олегу Вітюку.

За словами Інни Свистун, загалом за 2024 рік готелі сплатили до міського бюджету 26 млн грн ПДФО. Це на 5,5 млн грн більше, ніж торік. Також у 2024 році зросла й загальна середня зарплата і кількість працівників.

Водночас Інна Свистун наголосила, що в деяких мережах офіційна зарплата і та, яку компанія пропонує на сайті Work.ua, значно нижча. Це, наприклад, Bankhotel, Hotel Atlas Delux, Citadel Inn, готель «Жорж» та інші.

Також у міськраді наголосили, що якщо готелі легалізують офіційні доходи, місто може доотримати за рік іще 12,6 млн грн податків.