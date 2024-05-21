Львівська міська рада назвала суму сплачених податків, а також середні зарплати у найбільших готелях Львова. Відповідний звіт про діяльність готелів у 2023 році оприлюднила директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 21 травня.

Загалом ЛМР проаналізувала діяльність 101 готелю, що функціонує на території Львівської громади. За 2023 рік вони сплатили 99,8 млн грн податків, серед яких 41,9 млн грн – це податок на нерухомість, 40,4 млн грн – це ПДФО та 17,5 млн грн туристичного збору. Водночас мерія не назвала, які саме готелі сплатили найбільше податків.

«Для аналізу ми взяли 26 найбільших готелів, які генерують майже половину ПДФО, які ми отримуємо від функціонування готелів. Це 20,4 млн грн», – пояснила Інна Свистун.

Також міськрада оприлюднила середні зарплати у найбільших львівських готелях. Саме від цих сум до міського бюджету сплачується податок на доходи від фізичних осіб (ПДФО). Середня зарплата в готелях коливається від 5,3 тис. грн на місяць до понад 32 тис. грн на місяць. Найвищі зарплати у готелях:

Leopolis – 32,6 тис. грн;

Premier Hotel Dnister – 24,2 тис. грн;

Ibis – 17,9 тис. грн.

Найнижчі офіційні зарплати зафіксовані у готелях:

City Inn – 5,4 тис. грн;

Astoria – 6,2 тис. грн;

Emily Resort – 6,2 тис. грн;

Suputnyk – 6,5 тис. грн;

Ferenc – 6,7 тис. грн;

«Швейцарський» – 6,9 тис. грн.

При цьому, торік мінімальна заробітня плата в Україні становила 6,4 тис. грн. Тобто, ці готелі офіційно платили працівникам на рівні мінімальної зарплати і навіть нижче.

Середня зарплата працівників найбільших львівських готелів

«ПДФО, який сплачують готелі, є одним із генеруючих податків для міста. ПДФО загалом становить 55% загального фонду бюджету. Аналізуючи готелі, ми побачили, що середня зарплата є від 5,4 тис. грн, яку отримує працівник, це нонсенс просто, до 32,6 тис. грн», – розповіла Інна Свистун.

Прогнозований ПДФО, якби офіційна зарплата у найбільших готелях Львова була на рівні не менше 17 тис. грн на місяць

Також місто розрахувало, що якщо би готелі, які офіційно платять своїм працівникам менше 17 тис. грн в місяць, платили більше цієї ставки, то місто отримало на 13,2 млн грн в рік більше ПДФО. За ці кошти можна було б закупити близько 800 дронів для ЗСУ, додала Інна Свистун.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав власників готелів сплачувати офіційно білу зарплату та платити більше податків у міський бюджет, адже цього року найбільше видатків закладені на допомогу ЗСУ.